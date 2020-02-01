Минздрав Ирана открыло горячую линию по коронавирусу

"Жители Ирана могут позвонить на горячую линию по любым вопросам о коронавирусе по номеру 190", написал глава минздрава в своем Twitter.

По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 человек. Случаи заражения зафиксированы не только в Китае, но и в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале, Украине и других странах.

На данный момент в Иране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

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