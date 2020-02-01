1 февр. 2020 г., 19:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83656285
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Иран приветствует возвращение мира и стабильности в регионе

Иран приветствует возвращение мира и стабильности в регионе

Тегеран, 1 февраля. ИРНА — Советник спикера парламента Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран продолжит оказывать поддержку Сирии.

"Иран приветствует любые усилия по сохранению территориальной целостности и суверенитета Сирии, и возвращения мира и стабильности в регионе", сказал Абдоллахиян в субботу на встрече с послом Сирии в Иране Аднаном Махмудом.

Советник Лариджани в очередной раз осудил террористическое убийство бывшего командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, заявив, что он сыграл значительную роль в борьбе с терроризмом в Сирии.

Он также подчеркнул, что Меджлис (парламент) Ирана приветствует дальнейшее развитие межпарламентского диалога между Ираном и Сирией.

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