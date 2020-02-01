Мужская сборная Ирана по волейболу сохранила свою позицию в мировом рейтинге

Мужская сборная Ирана занимает 8-е место мира и первое место в Азии, набрав 279 очков.

Сборная Бразилии занимает первое место мира, Польша и США также занимают второе и третье места, соответственно.

Женская сборная Ирана по волейболу занимает 63-е место в рейтинге, набрав 89 очков.

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