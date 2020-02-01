Иран и Украина вместе расшифруют черные ящики с самолета МАУ: Эслами

"Катастрофа Boeing 737 рассматривается согласно стандартам ИКАО в Иране", заявил он в кулуарах церемонии по символическому приезду имама Хомейни в Иран.
Он отметил, что идет расшифровка черных ящиков сбитого в Иране самолета, добавив, что комитет по расследованию катастрофы изучает различные аспекты инцидента.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.
Иранцы, проживающие в Ухане, будут переведены в страну
Эслами сообщил, что персонал министерства здравоохранения в аэропортах Ирана проверяют всех прибывших пассажиров в страну.
По его словам, пока не выявлены случаев заражения коронавирусом среди пассажиров.
Тегеран, 1 февраля, ИРНА – Иран и Украина вместе расшифруют черные ящики со сбытого самолета МАУ. Об этом сообщил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами в субботу.
"Катастрофа Boeing 737 рассматривается согласно стандартам ИКАО в Иране", заявил он в кулуарах церемонии по символическому приезду имама Хомейни в Иран.
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