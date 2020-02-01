Представители армянской общины Тегерана почтили память Имама Хомейни

По случаю начала Дахе-Фаджра и исторического прибытия Имама Хомейни на родину сегодня февраля прозвучали свистки армянских школ и колокола всех армянских церквей.

При этом в этой церемонии принли участие члены Совета Армянского Халифата в Тегеране, представители органов Армянского Халифата, а также представители армянских клубов и ассоциаций вместе с пастором Маштоцем Хачатуряном и пастором Саркисом Хосровяном почтили память Имама Хомейни.

Дахе-е фаджр обозначает годовщину памятных дней, связанных с Исламской революцией, начиная с прибытия аятоллы Хомейни из Франции в Иран (1 февраля), заканчивая победой революции 11 февраля.

В первый день февраля аятолла Хомейни вернулся в Тегеран после того, как он был выслан во Францию Мухаммадом Резой Пехлеви. Несколько миллионов человек приехали в международный аэропорт Мехрабад, чтобы поприветствовать аятолла Хомейни. После Хомейни провел лекцию на крупнейшем кладбище Бехеште-Захра, расположенном в 6 км от Тегерана. Хомейни назвал правительство Шапура Бахтияра «нелегитимным» и призывал к свержению монархии.

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