Установлена последняя газовая платформа 14-й фазы Южного Парса

Мохаммад Мехди Тавассолипур, поставщик строительства 14-й фазы Южного Парса, сослался на план по безопасной передаче этой мегаструктуры в положение газового резервуара и объявил, что его вес составляет 2400 тонн.

"Эксплуатируя эту платформу, расположенную примерно в 105 кл от побережья Кангана, объем добычи природного газа в 14-й фазе Южного Парса увеличится до 14.2 миллиона кубических метров и достигнет 56 миллионов кубических метров в день", - сказал он.

Исходя из поставленной цели при проектировании и разработке 14-й фазы Южного Парса, с завершением и полной эксплуатацией этого проекта, 50 миллион кубометров сладкого газа, 75 тыс. баррелей конденсата, 400 тонны серы, один миллион тонн сжиженного нефтяного газа и один миллион тонн этанового газа в год будут переработаны.

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