Новый платежный механизм гарантирует продажу медикаментов Ирану: Швейцария

Он в интервью ИРНА сообщил об активизации многих торговых контрактов между Ираном и Швейцарией благодаря новому платежному механизму в ближайшее время.

Швейцария близка к запуску платежного канала, который позволит компаниям продавать сельскохозяйственные продукты, медикаменты и медицинское оборудование Ирану.

"После выхода США из СВПД, компаниям и банкам стало трудно финансировать экономическое сотрудничество, даже в области, не связанной с санкциями", добавил он.

По его словам, Швейцария по поводу нового механизма находится в постоянном контакте с американскими властями, министерством финансов и Управлением по контролю за иностранными активами США.

Болингер заявил, что Швейцария поделится с США данным компаний, работающих в рамках нового механизма.

Он подчеркнул, что данный механизм отличается от механизма расчетов INSTEX, основанный европейскими странами два года назад.

Глава госсекретариата Швейцарии по двусторонним экономическим вопросам также назвал эту инициативу результатом консультаций швейцарских властей с Ираном и США.

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