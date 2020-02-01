1 февр. 2020 г., 11:47
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Мужская сборная Ирана по волейболу узнала соперников на Олимпиаде-2020

Мужская сборная Ирана по волейболу узнала соперников на Олимпиаде-2020

Тегеран, 1 февраля, ИРНА – Объявлены соперники мужской сборной Ирана по волейболу на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола.

Мужская сборная Ирана попала в группу A, где сыграет с командами Японии, Польши, Италии, Канады и Венесуэлы.
Женская сборная Ирана по волейболу не смогла получить лицензию на ОИ 2020, уступив Казахстану, Южной Корее и Индонезии.
Согласно регламенту турнира, в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из группы.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) золото в мужском волейбольном турнире выиграла сборная Бразилии, в женском — команда Китая.

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