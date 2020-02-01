Верховный лидер Ирана посетил мавзолей Имама Хомейни

Сегодня лидер, присутствовав в мовзолее Имама Хомейни, почтил его память и посетил могилы погибших Исламской революции.

Вскоре в стране начнется церемония победы революции, которая называется " Дахе-е фаджр".

Дахе-е фаджр — рассвет новой эры, десятидневное празднование по случаю возвращения аятоллы Хомейни в Иран в 1979 году.

Ежегодние празднования длятся с 1 по 11 февраля. Первый день празднования соответствует дню прибытия аятоллы Хомейни в Иран, а последний — дню победы Исламской революции.

Дахе-е фаджр обозначает годовщину памятных дней, связанных с Исламской революцией, начиная с прибытия аятоллы Хомейни из Франции в Иран (1 февраля), заканчивая победой революции 11 февраля.