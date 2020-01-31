Аракчи: санкции против главы ОАЭИ показывают, что политика максимального давления зашла в тупик

"Салехи является выдающимся ученым и политиком, под руководством которого были достигнуты большие успехи в развитии ядерной программы Ирана", написал Аракчи в своем Instagram.

По его словам, санкции против главы ОАЭИ связаны с отчаянием и гневом США, и показывают, что так называемая политика "максимального давления" Вашингтона на Тегеран уже давно зашла в тупик.

Ранее в Минфине США заявили, что страна решила расширить санкционные меры против главы Организации атомной энергии Ирана и самой организации. Активы фигурантов санкционного списка на территории США, в случае наличия таковых, будут заморожены, любые сделки с ними третьих лиц также становятся объектом вторичных санкций.

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