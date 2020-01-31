31 янв. 2020 г., 11:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83654098
0 Persons

Иран: санкции против Салехи не повлияют на ядерную программу страны

Иран: санкции против Салехи не повлияют на ядерную программу страны

Тегеран, 31 января. ИРНА — Санкции США против главы Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбара Салехи не повлияют на прогресс ядерной программы страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Салехи является выдающимся ученым и политиком, санкции против него связаны с отчаянием (США) и никак не повлияют на прогресс мирной ядерной программы Ирана", заявил Мусави, следует из сообщения иранского МИД.

Мусави подчеркнул, что так называемая политика "максимального давления" США на Иран давно зашла в тупик.

Ранее в Минфине США заявили, что страна решила расширить санкционные меры против Ирана. Активы фигурантов санкционного списка на территории США, в случае наличия таковых, будут заморожены, любые сделки с ними третьих лиц также становятся объектом санкций.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 4 =