Иран: санкции против Салехи не повлияют на ядерную программу страны

"Салехи является выдающимся ученым и политиком, санкции против него связаны с отчаянием (США) и никак не повлияют на прогресс мирной ядерной программы Ирана", заявил Мусави, следует из сообщения иранского МИД.

Мусави подчеркнул, что так называемая политика "максимального давления" США на Иран давно зашла в тупик.

Ранее в Минфине США заявили, что страна решила расширить санкционные меры против Ирана. Активы фигурантов санкционного списка на территории США, в случае наличия таковых, будут заморожены, любые сделки с ними третьих лиц также становятся объектом санкций.

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