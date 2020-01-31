Число пострадавших при ударах Ирана по базам США в Ираке взросло до 64 человек

Как отметили в Пентагоне диагноз, связанный с легкой черепно-мозговой травмой, в прошлую среду поставили, судя по сведениям из предыдущего доклада, около 50 военным. Этот диагноз со времени представления предыдущего доклада, то есть в среду, поставили еще 14 военным.

По данным ведомства, тридцать девять военных уже вернулись на службу.

Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.

Ранее и Пентагон, и президент США Дональд Трамп сообщили, что пострадавших среди военнослужащих США не было.

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