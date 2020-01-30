30 янв. 2020 г., 23:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83653965
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Иностранные команды широко приветствовали проведение Чемпионата мира по кунг-фу в Иране

Иностранные команды широко приветствовали проведение Чемпионата мира по кунг-фу в Иране

Решт, 30 января, ИРНА - Президент Федерации боевых искусств и кунг-фу Реза Хейдари сказал, что приветствие стран для участия в чемпионате мира по кунг-фу Тоа является уникальным.

«Пока 101 страна объявила о своей готовности принять участие в чемпионате мира по кунг-фу Тоа, что является большим приветствием, но мы не можем принять все страны», - отметил он.

«Нам не возможно принимать 39 стран, и мы планируем провести соревнования с 62 странами, которые пройдут после окончания священного месяца Рамадан», - добавил он.

«Конечно, участие стран в чемпионатах мира подлежит утверждению Национальными олимпийскими комитетами этих стран, и заинтересованность многих стран в участии в чемпионатах мира по кунг-фу Тоа свидетельствует о беспрецедентной безопасности в Иране», - заключил он.

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