Иностранные команды широко приветствовали проведение Чемпионата мира по кунг-фу в Иране

«Пока 101 страна объявила о своей готовности принять участие в чемпионате мира по кунг-фу Тоа, что является большим приветствием, но мы не можем принять все страны», - отметил он.

«Нам не возможно принимать 39 стран, и мы планируем провести соревнования с 62 странами, которые пройдут после окончания священного месяца Рамадан», - добавил он.

«Конечно, участие стран в чемпионатах мира подлежит утверждению Национальными олимпийскими комитетами этих стран, и заинтересованность многих стран в участии в чемпионатах мира по кунг-фу Тоа свидетельствует о беспрецедентной безопасности в Иране», - заключил он.

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