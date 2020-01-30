30 янв. 2020 г., 23:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83653942
0 Persons

Иран: введение санкций против Али Акбара Салехи вызван отчаянием США

Иран: введение санкций против Али Акбара Салехи вызван отчаянием США

Тегеран, 30 января, ИРНА - Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди подчеркнул, что введение санкций в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи, является политической игрой и из-за отчаяния США.

Как отметил он, мирная ядерная программа Исламской Республики Иран, основанная на потребностях страны, будет продолжать набирать силу.

«Соединенные Штаты никоим образом не в состоянии прокомментировать, как Иран выполнил свои обязательства, отказавшись от своих обязательств по ядерной сделке», - добавил он.

Ранее в Минфине США заявили, что страна решила расширить санкционные меры против Ирана.

Активы фигурантов санкционного списка на территории США, в случае наличия таковых, будут заморожены, любые сделки с ними третьих лиц также становятся объектом санкций.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
9 + 1 =