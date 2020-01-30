Иран: введение санкций против Али Акбара Салехи вызвано отчаянием США

Как отметил он, мирная ядерная программа Исламской Республики Иран, основанная на потребностях страны, будет продолжать набирать силу.

«Соединенные Штаты никоим образом не в состоянии прокомментировать, как Иран выполнил свои обязательства, отказавшись от своих обязательств по ядерной сделке», - добавил он.

Ранее в Минфине США заявили, что страна решила расширить санкционные меры против Ирана.

Активы фигурантов санкционного списка на территории США, в случае наличия таковых, будут заморожены, любые сделки с ними третьих лиц также становятся объектом санкций.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472