30 янв. 2020 г., 22:30
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News Code: 83653915
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Иран приближается к порогу самообеспеченности в производстве оборудования по очистке сточных вод

Иран приближается к порогу самообеспеченности в производстве оборудования по очистке сточных вод

Мешхед, 30 января, ИРНА - Заместитель министра энергетики Касем Таги заде заявил, что Иран уже достиг самостоятельности в производстве других отраслей промышленности и оборудования для водоснабжения очистки сточных вод, за исключением производства мембран.

«Теперь, за исключением некоторого оборудования по очистке сточных вод, все потребности нашей промышленности производятся внутри страны», - отметил он.

По его словам, «раньше у нас были проблемы с обеспечением больших и тяжелых насосов, которые постепенно развивались в стране, и необходимость в зарубежном оборудовании была устранена».

«Незначительной проблемой является производство мембраны очистных сооружений, которая до сих пор поставлялась из-за рубежа и недавно была изготовлена отечественной компанией и проходит пилотное испытание», - заключил он.

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