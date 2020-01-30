Иран приближается к порогу самообеспеченности в производстве оборудования по очистке сточных вод

«Теперь, за исключением некоторого оборудования по очистке сточных вод, все потребности нашей промышленности производятся внутри страны», - отметил он.

По его словам, «раньше у нас были проблемы с обеспечением больших и тяжелых насосов, которые постепенно развивались в стране, и необходимость в зарубежном оборудовании была устранена».

«Незначительной проблемой является производство мембраны очистных сооружений, которая до сих пор поставлялась из-за рубежа и недавно была изготовлена отечественной компанией и проходит пилотное испытание», - заключил он.

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