10 млн. иранских женщин занимаются спортом

«В нашем обществе большая часть женщин занимается спортом, и, согласно статистике, представленной как на чемпионате, так и среди общественности, в Иране насчитывается около 10 млн. женщин занимаются спортом, и мы стремимся увеличить этот показатель», - указала она.

«В настоящее время наши женщины получили 4 лицензии на Олимпийские игры в Японии, и мы надеемся, что наши женщины в гребле, каратэ, тхэквондо, настольном теннисе и легкой атлетике также будут подучать квоту», - отметила она.

Население Ирана составляет 81 млн. человек, около половины из которых составляют женщины.

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