Экспорт товаров из Таможенного управления Восточного Азербайджана увеличился на 96 процентов

Как отметила она, продукты, экспортируемые через таможню провинции Восточный Азербайджан, включают минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки, железный и стальной чугун, пластиковые материалы и изделия из этих материалов, фрукты, сталь, медь и артефакты из меди, стекло и стеклянные артефакты, машины и механические детали, зерновые и какао-продукты.

Эти продукты в основном поставляются в Турцию, Ирак, Армению, Грузию, Азербайджан, Китай, Афганистан, Пакистан, Италию и Болгарию.

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