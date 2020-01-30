30 янв. 2020 г., 10:53
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News Code: 83653283
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Экспорт товаров из Таможенного управления Восточного Азербайджана увеличился на 96 процентов

Экспорт товаров из Таможенного управления Восточного Азербайджана увеличился на 96 процентов

Тебриз, 30 января, ИРНА - Таможенный инспектор Восточного Азербайджана и генеральный директор Тебризской таможни Лейли Уранги сказала, что за последние девять месяцев с таможни провинции было вывезено товаров на сумму более 2 млрд. 676 млн. долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился на 96 процентов.

Как отметила она, продукты, экспортируемые через таможню провинции Восточный Азербайджан, включают минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки, железный и стальной чугун, пластиковые материалы и изделия из этих материалов, фрукты, сталь, медь и артефакты из меди, стекло и стеклянные артефакты, машины и механические детали, зерновые и какао-продукты.

Эти продукты в основном поставляются в Турцию, Ирак, Армению, Грузию, Азербайджан, Китай, Афганистан, Пакистан, Италию и Болгарию.

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