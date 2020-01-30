Лариджани: «Сделка века» призвана компенсировать неудачи США в регионе

Али Лариджани в телефонном разговоре со спикером сирийского парламента Хаммудом Саббахом подчеркнул, что заговор США и сионистов приведет к провал сделку века, добавив, что все исламские страны должны работать, чтобы сорвать это бесчеловечное и незаконное гуманитарного соглашение.

«Эта коварная сделка фактически предназначена для того, чтобы удовлетворить чаяния сионистского режима в регионе, которые до сих пор не были выполнены оккупационным режимом и его сторонником-террористом, США, и, несмотря на их ложные притязания, сделка не в защите прав палестинского народа», - отметил он.

Спикер парламента Сирии также высоко оценил выдающуюся роль Исламской Республики Иран в защите региональной и глобальной безопасности, отметив, что «убийство генерала Сулеймани дало новый импульс сопротивлению американо-сионистским махинациям в регионе».

Президент США Дональд Трамп во вторник в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявил о своем мирном плане под названием «сделка века».

Он объявил, что город Кудс останется столицей сионистского режима.

По данным РИА Новости, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа будет существенно расширен, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Представленная Трампом карта «сделки века» обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.

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