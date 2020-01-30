30 янв. 2020 г., 09:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83653225
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Рухани: план Трампа - самая ненавистная сделка века

Рухани: план Трампа - самая ненавистная сделка века

Тегеран, 30 января, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани назвал план Трампа о так называемом ближневосточном мире самой ненавистной сделкой века.

«Это достаточно глупые действия. Самая ненавистная сделка века», - написал Хасан Рухани в своем Twitter на английском языкев среду.

Президент США Дональд Трамп во вторник в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявил о своем мирном плане под названием «сделка века».

Он объявил, что город Кудс останется столицей сионистского режима.

По данным РИА Новости, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа будет существенно расширен, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Представленная Трампом карта «сделки века» обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.

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