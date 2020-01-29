29 янв. 2020 г., 20:53
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News Code: 83652949
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Верховный лидер: "сделка века" - никогда не даст плодов

Верховный лидер: "сделка века" - никогда не даст плодов

Тегеран, 29 января. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что так так называемая "сделка века" — план США по ближневосточному урегулированию — не даст плодов.

"Милостью Божьей и к смущению американских политиков, сатанинская бесчестная политика США в отношении палестинцев - так называемая "сделка века" - никогда не даст плодов. Они говорят глупо и опрометчиво об иудаизации Иерусалима, о том, что он должен принадлежать евреям",  написал лидер в Twitter в среду.

По словам аятоллы Хаменеи, проблема палестинцев забыта не будет, а все мусульманские страны встанут на защиту палестинского народа и не позволят так называемой "сделке века" воплотиться в жизнь.

Президент США Дональд Трамп во вторник в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявил о плане США ближневосточному урегулированию, получившем название название "сделка века".

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