29 янв. 2020 г., 18:50
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News Code: 83652898
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Выдано разрешение на рейс Горган-Казахстан со стороны Ирана

Выдано разрешение на рейс Горган-Казахстан со стороны Ирана

Горган, 29 января, ИРНА - Генеральный директор аэропортов Голестан Али Метанат объявил о завершении внутригосударственного лицензирования рейсов Горган-Казахстан и сообщил, что рейс будет запущен после получения лицензии страны назначения и с участием иранских авиакомпаний.

Учитывая экономическое положение казахстанского города Актау и эффективность прямого рейса в экономике Голестана, было предпринято много усилий для запуска этого рейса и случае получения необходимых разращений, юудет совершен первый рейс из Ирана в этот торгово-экономический порт.

До сих пор не было прямых рейсов между двумя странами, Ираном и Казахстаном, и бизнесмены, и путешественники через соседние страны или другими видами транспорта переместились между двумя странами.

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