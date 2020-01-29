Выдано разрешение на рейс Горган-Казахстан со стороны Ирана

Учитывая экономическое положение казахстанского города Актау и эффективность прямого рейса в экономике Голестана, было предпринято много усилий для запуска этого рейса и случае получения необходимых разращений, юудет совершен первый рейс из Ирана в этот торгово-экономический порт.

До сих пор не было прямых рейсов между двумя странами, Ираном и Казахстаном, и бизнесмены, и путешественники через соседние страны или другими видами транспорта переместились между двумя странами.

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