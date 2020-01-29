29 янв. 2020 г., 18:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83652889
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Лариджани: сделка века нарушает все международное право для разрешения палестинского конфликта

Лариджани: сделка века нарушает все международное право для разрешения палестинского конфликта

Тегеран, 29 января, ИРНА – В послании своим коллегам в исламских странах противодействия плану сделки века, спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что эта сделка нарушает все международные соглашения, законы и резолюции, Устав Организации Объединенных Наций, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества в вопросе о Палестине.

Али Лариджани в письме спикерам исламских государств, в котором он выразил отвращение к попыткам президента США обнародовать фиктивный план сделки века, призвал противодействовать плану и разрешить палестинский кризис путем поддержки референдума и использования парламентской дипломатии.

«Исходя из личных, партизанских и сионистских интересов, президент Соединенных Штатов стремится силой показать законной оккупацию территории исламской уммы и конфисковать бесспорные права нации в интересах одних сионистов», - говорится в послании.

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