Лариджани: сделка века нарушает все международное право для разрешения палестинского конфликта

Али Лариджани в письме спикерам исламских государств, в котором он выразил отвращение к попыткам президента США обнародовать фиктивный план сделки века, призвал противодействовать плану и разрешить палестинский кризис путем поддержки референдума и использования парламентской дипломатии.

«Исходя из личных, партизанских и сионистских интересов, президент Соединенных Штатов стремится силой показать законной оккупацию территории исламской уммы и конфисковать бесспорные права нации в интересах одних сионистов», - говорится в послании.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472