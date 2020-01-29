Письмо-извинение десяти тысяч американцев было доставлено в Иран

Антивоенная и пацифистская группа Pink Code представила во вторник письмо официальным лицам иранского офис Управления по защите интересов Исламской Республики Иран в Вашингтоне с извинениями за страдания и давление, которое правительство США оказало на иранский народ.

Письмо, которое имеет более 10 тыс. подписей, было доставлено в офис Мидией Бенджамином, основателем группы и группой его сотрудников.

В письме говорится, что «действия правительства США, которые провоцируют войну с вами, вызвали наш страх, у американского народа. Опасное решение президента Трампа выйти из иранского ядерного соглашения и введние санкций, которые его администрация наложила, а также убийство генерала Касима Сулеймани, привели две страны к войне».

В письме называются недавние действия США против Ирана наиболее опасным и провокационным решением Трампа по внешней политике.

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