Шираз стал городом народных художественных промыслов мира

«За прошедший год в Ширазе было предпринято много попыток приобрести звание города народных художественных промыслов, в том числе выставки и ремесленные мероприятия, создание первого в Иране Всемирного центра ремесел в комплексе Шираз Махестан с 130 магазинами», - отметил он.

«Удовлетворенность мерами, принятыми для получения этого звания, стала очевидной во время недавнего визита председателя Совета экспертов Всемирного совета ремесел в Шираз, который состоялся примерно через год после того, как дело Шираз было подано в совет», - указал он.

Как заявил чиновник, с учетом того, что Шираз и два других города и села включены во всемирный список ЮНЕСКО, число всемирных городов и деревень Ирана увеличилось с 10 до 14, при этом Иран все еще находится на первом месте в списке в мире.

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