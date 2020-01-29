29 янв. 2020 г., 14:28
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News Code: 83652736
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Европа отменила рекомендацию не летать над небом Ирана

Европа отменила рекомендацию не летать над небом Ирана

Тегеран, 29 января, ИРНА - Европейское агентство по авиационной безопасности в среду отменило рекомендацию перекратить полеты над Ираном через 20 дней с момента его объявления.

Вчера вечером на совещании Группа по оценке рисков Агентства рассмотрела последнюю информацию о безопасности коммерческого воздушного транспорта над Ираном и Ираком, сделав вывод, что Агентство и Европейская комиссия должны отменить временные рекомендации не летать над небом Ирана и Ирака.

Агентство по авиационной безопасности ЕС 11 января предупредило все авиакомпании о прекращении полетов в иранском воздухе.

 Агентство первоначально предупредило о том, что самолеты не должны пролетать на иранском воздухе на высоте менее чем 25 тыс. футов после крушения украинского авиалайнера под Тегераном.

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