Зариф: сделка века - это кошмар для региона и мира

«Так называемая «сделка века» - это просто воображаемый проект обанкротившегося строителя», - написал он в своем Twitter.

«Это кошмар для региона и мира. Надеюсь, эта тревога пробудит всех мусульман, сбившихся с пути», - добавил Зариф.

Президент США Дональд Трамп во вторник в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявил о своем мирном плане под названием «сделка века».

Он объявил, что город Кудс останется столицей сионистского режима.

По данным РИА Новости, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа будет существенно расширен, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Представленная Трампом карта «сделки века» обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.

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