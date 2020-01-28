28 янв. 2020 г., 21:11
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News Code: 83652292
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Три тысячи иностранных туристов посетили Керман за последние 9 месяцев

Три тысячи иностранных туристов посетили Керман за последние 9 месяцев

Керман, 28 января, ИРНА - Директор по культурным делам Департамента культурного наследия, туризма и ремесел провинции Керман Мохаммад Мехди Афзали сказал, что с начала этого года в провинцию въехали 3000 китайских туристов, причем их число вырос на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Число китайских туристов увеличилось после реализации планов и политики Министерства культурного наследия, туризма и ремесел и планов. Также планируется привлечение 3 млн. китайских туристов из Китая в этом году», - отметил он.

«С начала февраля и одновременно с китайским Новым годом в провинцию Керман прибыло 188 туриста из Китая, и в настоящее время 155 туристов устроились в пустынном лагере Махан», - добавил он.

По его словам, «ожидалось, что рост прибытия китайских туристов продолжился, но вспышка коронавируса временно отменила туры, которые, как ожидается, вернутся к норме после исчезновения этой болезни».

Главными достопримечательностями, которые посещают китайцы в Кермане являются пустыня Шахдад, сад принца Махана, Арг-е Бами.

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