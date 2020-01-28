28 янв. 2020 г., 18:07
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Мавзолей шейха Сефи ад-Дина за 9 месяцев посетили 8 тыс. иностранных туристов

Мавзолей шейха Сефи ад-Дина за 9 месяцев посетили 8 тыс. иностранных туристов

Ардебиль, 28 января. ИРНА — Директор музеев провинции Ардебиль Фардин Эейни сообщил во вторник, что за девять месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 декабря 2019 г) храм Шейха Сефи ад-Дина Ардебили посетили более 8 тыс. иностранных туристов.

"За девять месяцев мавзолей шейха Сефи ад-Дина посетили 178,6 тыс. иранских туристов и 8,16 тыс. иностранных туристов", сказал Эейни.

Ардебиль — город на северо-западе Ирана, полный захватывающих достопримечательностей, лучшим примером которых является храм Шейха Сефи ад-Дина Ардебили.

Шейх Сефи ад-Дин был основателем исламского суфийско-дервишского ордена и представитель династии Сефевидов. Он также поэт, у которого много стихотворений на азербайджанском языке.

Он родился в 1252 году и умер в 1334 в возрасте 85 лет. Его родной город был выбран его местом захоронения, а затем  был построен сам мавзолей. В нем помимо могилы шейха Сефи ад-Дина находится могилы Шах Исмаил I и его жены.

В июне 2010 года храм был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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