28 янв. 2020 г., 17:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83652083
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Выход США ускорит мирный процесс по Афганистану

Выход США ускорит мирный процесс по Афганистану

Тегеран, 28 января. ИРНА — Выход военных сил США из Афганистана приведет к ускорению мирного процесса в стане. Такое мнение высказал советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным делам Али Акбар Велаяти.

"Исламская Республика Иран всегда поддерживала установление мира и стабильности в Афганистане. Нет сомнений, что усилия по этому направлению не могут быть реализованы без поддержки правительства и воли народа Афганистана", сказал во вторник Велаяти на встрече с главой миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото.

"Учитывая заговоры американцев для Афганистана и всего региона ООН должна играть более заметную роль и способствовать переговорам о мире", подчеркнул советник лидера.

По его словам, мирный процесс по Афганистану ускорится без вмешательства зарубежных стран, в частности США. "Если США выходят из страны афганский народ будет иметь возможность свободно осуществить свое право самому решать свою собственную судьбу", указал он.

Ямамото, в свою очередь, выразил благодарность Ирану за оказанную помощь, поддержку и положительную роль страны в разрешении кризиса в Афганистане.

Ранее в понедельник миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) объявила о двухдневном визите ее главы Тадамичи Ямамото в Тегеран для обсуждения ситуации в Афганистане с иранскими властями.

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