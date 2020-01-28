Выход США ускорит мирный процесс по Афганистану

"Исламская Республика Иран всегда поддерживала установление мира и стабильности в Афганистане. Нет сомнений, что усилия по этому направлению не могут быть реализованы без поддержки правительства и воли народа Афганистана", сказал во вторник Велаяти на встрече с главой миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото.

"Учитывая заговоры американцев для Афганистана и всего региона ООН должна играть более заметную роль и способствовать переговорам о мире", подчеркнул советник лидера.

По его словам, мирный процесс по Афганистану ускорится без вмешательства зарубежных стран, в частности США. "Если США выходят из страны афганский народ будет иметь возможность свободно осуществить свое право самому решать свою собственную судьбу", указал он.

Ямамото, в свою очередь, выразил благодарность Ирану за оказанную помощь, поддержку и положительную роль страны в разрешении кризиса в Афганистане.

Ранее в понедельник миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) объявила о двухдневном визите ее главы Тадамичи Ямамото в Тегеран для обсуждения ситуации в Афганистане с иранскими властями.

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