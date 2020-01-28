33 команды примут участие а Мировом туре по пляжному волейболу в Бендер-Аббасе

«Мировые соревнования запланированы на 3-7 марта в прибрежном порту Бендер-Аббас», - указал он.
По его словам, Япония, Россия, Швейцария, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Беларусь, Бельгия, Польша, Словения, Таиланд, Турция, Италия - вот некоторые страны, которые будут участвовать в этом мировом турне.
В феврале и марте в Хормозгане состоялся национальный чемпионат по пляжному волейболу в Бендер-Аббасе, а в прошлом месяце состоялся трехзвездочный тур на побережье в Кешме.
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