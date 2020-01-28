28 янв. 2020 г., 16:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83652026
0 Persons

33 команды примут участие а Мировом туре по пляжному волейболу в Бендер-Аббасе

33 команды примут участие а Мировом туре по пляжному волейболу в Бендер-Аббасе

Бендер-Аббас, 28 января, ИРНА - Руководитель Волейбольный Дом в Бендер-Аббаса Ферейдун Элхами сказал, что пока 33 команды из 15 разных стран выразили готовность для участия в мировом турне по пляжному волейболу в Бендер-Аббасе, Иран.

«Мировые соревнования запланированы на 3-7 марта в прибрежном порту Бендер-Аббас», - указал он.

По его словам, Япония, Россия, Швейцария, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Беларусь, Бельгия, Польша, Словения, Таиланд, Турция, Италия - вот некоторые страны, которые будут участвовать в этом мировом турне.

В феврале и марте в Хормозгане состоялся национальный чемпионат по пляжному волейболу в Бендер-Аббасе, а в прошлом месяце состоялся трехзвездочный тур на побережье в Кешме.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
3 + 14 =