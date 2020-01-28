28 янв. 2020 г., 16:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83652012
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Иран развивает сотрудничество с ФАО по Озеру Урмия

Иран развивает сотрудничество с ФАО по Озеру Урмия

Тегеран, 28 января. ИРНА — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила, что ФАО приступила к осуществлению плана исследований для оценки уязвимости и риска засухи в водосборном бассейне озера Урмия и ее влияния на источники средств к существованию в регионе в рамках национальных и международных усилий по восстановлению озера.

Согласно сообщению ФАО, целью данного исследования является содействие внедрению комплексной системы управления засухой в регионе.С этой целью эксперты из ФАО, Штаба возрождения озера Урмия и Метеорологической организации провели валидационный семинар для оценки результатов этого исследования.

Проект, финансируемый правительством Японии и технической помощью ФАО, направлен на внедрение комплексной системы управления засухой, основанной на уязвимости к засухе и оценке рисков, с потенциалом для решения проблем засухи в бассейне озера Урмия.

Эти национальные и международные совместные усилия помогут Ирану выработать системный механизм для снижения последствий засухи и повышения его приспособляемости на региональном уровне.

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