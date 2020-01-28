28 янв. 2020 г., 16:16
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News Code: 83651955
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В 105 тыс. школах звонит "колокол революции"

В 105 тыс. школах звонит "колокол революции"

Тегеран, 28 января. ИРНА — Глава координационного совета исламской пропаганды провинции Тегеран Махмуд Хуссйни заявил, что 1 февраля в годовщину возвращения основоположника исламской революции имама Хомейеи в Иране в 105 тыс. школах Ирана звонит так называемый "колокол революции".

С 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета".
1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родинуу вернулся имам Хомейни. Мероприятия, приуроченные к годовщине Исламской революции начнутся в этот день.
Махмуди отметил, что иранцы в этот день в знак верности покойному лидеру посетят его гробницу на кладбище Бехеште-Захра. Коме того, вертолеты начнут парить в небе над Тегераном и сбрасывать цветы вдоль дороги, длиной 21 км, ведущей из аэропорта Мэхрабад к кладбищу.
По его словам, освещать торжественные мероприятия по случаю годовщины исламской революции будут 450 репортеров мировых и региональных СМИ.
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