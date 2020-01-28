Традиционные исфаханские украшения приветствовали на российском рынке

«В связи с этим, учитывая начало переговоров о свободной торговле между страной и Евразийским экономическим союзом со следующего года и в результате нулевых тарифов, можно надеяться, что большая часть товаров, охватываемых этим видом торговли, включая ювелирные изделия, также расширит объем экспорта провинции Исфахан», - отметила она.

«Ремесла провинции, особенно традиционные и ювелирные изделия ручной работы, включая золото, серебро и драгоценные камни, помимо своей привлекательности и красоты, также могут помочь увеличить экспорт с точки зрения удобства перевозки», - добавила она.

В 2016 году Исфахан стал первым иранским городом, ставшим членом Сети творческих городов ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) в области ремесел и народных искусств, и был удостоен звания «Город ремесел мира».

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