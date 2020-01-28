Иран нарушили монополию на запуск спутника

«У нас есть Космическая База имени Имама Хомейни в Семнане, которая хорошо известна. Спутники доставляются отдельно на космическую базу Семнан и готовяся к запуску в течение двух недель», - отметил он.

«Мы обладаем большими возможностями в ракетно-военной области, но ракетно-космическая деятельность отличается от военной, и ракетно-космическая деятельность является новой главой в развитии науки в стране», - добавил он.

«У России, США, Китая, Европейского Союза, Японии и Индии есть база запуска, и после этих стран у нас также есть база запуска и стараемся развить его», - добавил он.

«Контракт с космическим агентством на запуск спутника «Зафар» составляет 3.5 млн. долларов, но если бы другие страны сделали это, это было бы намного дороже», - сказал он.

Предполагается, что спутник Зафар будет запущен ракета-носителем Симорг и будет находиться на орбите в 500 километрах от Земли. Срок службы спутника Зафар составляет более полутора лет, а вес спутника Симорг составляет около 130 кг.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472