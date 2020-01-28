28 янв. 2020 г., 14:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83651712
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Экспорт отечественных промышленных товаров увеличился на 30 процентов

Экспорт отечественных промышленных товаров увеличился на 30 процентов

Тегеран, 28 января, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли Реза Рахмани заявил, что в этом году производство отечественной промышленной продукции и товаров увеличилось больше, чем в прошлом году, что привело к росту экспорта на 30 процентов.

«В условиях санкций наша самая важная цель - сохранить существующее производство и дать возможность неактивным отраслям», - отметил он.

«В настоящее время только два процента наших соседних стран импортируют из Ирана, хотя они составляют более 50 процентов нашего ненефтяного экспорта», - добавил он.

«Можно повысить иностранный спрос на отрасли промышленности нашей страны, что является хорошей возможностью планировать увеличить долю Ирана в течение следующих трех лет с двух процентов до четырех процентов, составив 48 млрд. долларов», - пояснил он.

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