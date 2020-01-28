28 янв. 2020 г., 12:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83651450
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Иран и Грузия сделали акцент на расширении научного и академического сотрудничества

Иран и Грузия сделали акцент на расширении научного и академического сотрудничества

Баку, 28 января, ИРНА - В понедельник посол Исламской Республики Иран в Тбилиси Джавад Кавам Шахиди и ректор Кавказского университета Грузии Каха Шенгелия обсудили пути расширения академического и академического сотрудничества между двумя странами.

Ссылаясь на необходимость расширения научного и культурного сотрудничества между двумя странами, посол Ирана назвал очень важным развитие международной деятельности дипломатических университетов, особенно Кавказского университета Грузии, в отношениях между двумя странами.

«Успех и прогресс стран зависит от правильного использования всего своего научного и культурного потенциала», - отметил он.

«Мы будем работать над расширением всестороннего международного взаимодействия двух университетов в целях снятия препятствий и ограничений», - указал он.

Ректор Кавказского университета, который и является президентом Международной ассоциации президентов университетов (IAUP), отметил, что «мы заинтересованы в содействии развитию совместного научного и культурного сотрудничества между двумя странами, а также в присоединении и присоединении иранских университетов к Международной ассоциации президентов университетов IAUP».

«Тбилиси и Тегеран имеют хорошие культурные связи и сотрудничество, и мы приветствуем Неделю иранской культуры в марте одновременно с иранским Новым годом», - добавит он.

В ходе встречи культурный атташе посольства Ирана в Грузии Хамид Мостафави рассказал о возможностях иранских университетов и иранском научном и исследовательском статусе в мире, объяснив деятельность посольства Исламской Республики Иран в Грузии и их готовность сотрудничать в научной и научной деятельности. Он также объявил о конференции и реализации совместных культурных проектов и развитие образовательных коммуникаций.

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