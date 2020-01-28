28 янв. 2020 г., 12:10
Journalist ID: 2388
News Code: 83651436
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Производство лекарств в Иране выросло на 29.6 процента в первые девять месяцев этого года

Производство лекарств в Иране выросло на 29.6 процента в первые девять месяцев этого года

Тегеран, 28 января, ИРНА - Согласно данным, опубликованным Министерством промышленности, рудников и торговли, в Иране было произведено 36 млрд. 300 млн. лекарств для человека, что показывает рост на 29.6 процента за последние 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, производство растительного масла выросло на 9.4 процента за тот же период и достиг до 1 млн. 331 тыс. 800 тонн.

Кроме того, к концу декабря было произведено 524 тыс. 800 кубометров ДСП и 913 тыс. 100 кубометров волокна, что на 17.2 процента и 1.3 процента соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отечественные компании также произвели 27 тыс. 600 тонн растительных пестицидов, который вырос на 38.9 процента.

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