Производство лекарств в Иране выросло на 29.6 процента в первые девять месяцев этого года

Согласно данным, производство растительного масла выросло на 9.4 процента за тот же период и достиг до 1 млн. 331 тыс. 800 тонн.

Кроме того, к концу декабря было произведено 524 тыс. 800 кубометров ДСП и 913 тыс. 100 кубометров волокна, что на 17.2 процента и 1.3 процента соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отечественные компании также произвели 27 тыс. 600 тонн растительных пестицидов, который вырос на 38.9 процента.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472