Таджики приветствовали книгу Маснави Манави

В субботу на этой неделе в Душанбе, Таджикистан, таджики собрались, чтобы купить Маснави Джалаладдина Руми. В субботу десять тысячи книг классической персидской литературы с кириллицей были проданы за два часа в Оперном театре в Душанбе. Таджикский журналист и поэт Фердоус Азам назвал это событие в Twitter «войной за Маснави».

Книжная ярмарка продала более 10 томов классической персидской литературы всего за пять часов, что, как говорят, является беспрецедентным событием в Таджикистане.

Маснави — стихи, написанные в форме рифмованных куплетов, а более конкретно, это стихи, основывающиеся на независимые, внутренне рифмующиеся строфы. Большинство маснави следуют метру из 11 слогов, количество которых не ограничено. Не ограничивается также и количество куплетов в стихах или поэмах. Схема рифмы: aa/bb/cc.

Персидские маснави — это стихи, состоящие из 11 (иногда 10) слогов, а так как количество куплетов не ограничено, то количество строк в одном поэтическом произведении часто доходит до 2000-9000.

Маснави написана Джалаладдином Руми.

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