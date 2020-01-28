28 янв. 2020 г., 09:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83651072
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Зариф: сделка века мертвой родится

Зариф: сделка века мертвой родится

Тегеран, 28 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter написал, что сделка века мертвой родится.

«Самопровозглашенные герои демократии предпочли бы демократическое решение, предложенное аятоллой Али Хаменеи, а не «воображаемую сделку века», которая родится мертвой: Референдум, на котором все палестинцы, включая мусульман, евреев и Христиане, определят свое будущее», - написал он.

Сделка века, представленная правительством США, включает в себя полное присоединение Кудса и поселений на Западном берегу к сионистскому режиму и игнорирование права палестинских беженцев на возвращение.

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