Зариф: сделка века мертвой родится

«Самопровозглашенные герои демократии предпочли бы демократическое решение, предложенное аятоллой Али Хаменеи, а не «воображаемую сделку века», которая родится мертвой: Референдум, на котором все палестинцы, включая мусульман, евреев и Христиане, определят свое будущее», - написал он.

Сделка века, представленная правительством США, включает в себя полное присоединение Кудса и поселений на Западном берегу к сионистскому режиму и игнорирование права палестинских беженцев на возвращение.

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