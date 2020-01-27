Зариф и глава МООНСА обсудили ситуацию в Афганистане

"Ямамото выразил благодарность Ирану за оказанную помощь, поддержку и положительную роль страны в разрешении кризиса в Афганистане", говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского МИД.

"Зариф заявил о поддержке нашей страной мирного процесса, ведомого правительством Афганистана, по достижению межафганского соглашения с участием всех афганских группировок, в том числе "Талибана", отмечается в сообщении.

Кроме того, Зариф указал на недоверие Ирана относительно проектов США в этом вопросе, добавив, что ООН должна играть более заметную роль и способствовать переговорам о мире.

Ранее в понедельник миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) объявила о двухдневном визите ее главы Тадамичи Ямамото в Тегеран для обсуждения ситуации в Афганистане с иранскими властями.

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