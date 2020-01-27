Зариф провел телефонный разговор с итальянским коллегой

"Мохаммад Джавад Зариф и Луиджи Ди Майо обсудили двусторонние отношения между двумя странами, в частности в экономической сфере, а также региональную безопасность", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Главы МИД Ирана и Италии также обсудили последние события вокруг украинского самолета, потерпевшего крушение под Тегераном.

Стоит отметить, что Италия представляет в Иране интересы Канады после того, как власти этой страны приняли решение закрыть свое посольство в Тегеране.

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