27 янв. 2020 г., 21:46
Journalist ID: 2177
News Code: 83650834
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Зариф провел телефонный разговор с итальянским коллегой

Зариф провел телефонный разговор с итальянским коллегой

Тегеран, 27 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в понедельник телефонный разговор с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Мохаммад Джавад Зариф и Луиджи Ди Майо обсудили двусторонние отношения между двумя странами, в частности в экономической сфере, а также региональную безопасность", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Главы МИД Ирана и Италии также обсудили последние события вокруг украинского самолета, потерпевшего крушение под Тегераном.

Стоит отметить, что Италия представляет в Иране интересы Канады после того, как власти этой страны приняли решение закрыть свое посольство в Тегеране.

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