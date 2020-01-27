Российско-иранские отношения развиваются "вопреки воле США", заявил Рухани

"Договоренности, достигнутые между Ираном и Россией реализуются шаг за шагом", сказал Рухани, подчеркнув, что парламенты двух стран могут содействовать дальнейшему развитию российско-иранских отношений.

Он также призвал сопредседатели Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министры энергетики Ирана и России Реза Ардаканиан и Александр Новак обсудят реализацию достигнутых ранее договоренностей между Тегераном и Москвой.

"Для Ирана и России стабильность в регионе имеет особое значение, поэтому мы готовы к дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя странами", сказал Рухани

"Сегодня торговые отношения Тегерана со странами региона выходят на новый уровень и у страны складывается хорошее взаимодействие с российским правительством на этом направлении", подчеркнул он.

По его словам, "недавние совместные учения Ирана, России и Китая в Оманском заливе говорят о том, что страны настроены установить более тесные отношения друг с другом", отметил президент.

В понедельник Володин прибыл с официальным визитом в Тегеран, где примет участие в работе 2-й российско-иранской межпарламентской комиссии.

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