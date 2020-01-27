27 янв. 2020 г., 20:37
Journalist ID: 2177
News Code: 83650779
0 Persons

Лариджани: США толкают регион в сторону международной диктатуры

Лариджани: США толкают регион в сторону международной диктатуры

Тегеран, 27 января. ИРНА — В условиях, когда США толкают регион в строну международной диктатуры, и унизительно относятся к нему чрезвычайно важное значение приобретает развитие связей Ирана и России. Такое мнение высказал в понедельник спикер парламента Ирана на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"США толкают региональную обстановку в сторону международной диктатуры и унизительно относятся [к региону]. В этих условиях чрезвычайно важное значение приобретает развитие связей Ирана и России", сказал Лариджани.

Лариджани отметил, что межпарламентская комиссия России и Ирана должана содействовать увеличению объема двустороннего товарооборота, выразив надежду на то, что комиссия приведет к развитию ирано-российских отношений по всем направлениям.

По его словам, отношения между Москвой и Тегераном развиваются в стратегическом направлении. "В настоящее время Иран и Россию также связывают общие интересы, общие враги и общие санкции, которые вводят США", указал он.

Лариджани также отметил высокий уровень сотрудничества двух старн в военной сфере, в том числе в борьбе с международным терроризмом.

В понедельник Володин прибыл с официальным визитом в Тегеран, где примет участие в работе 2-й российско-иранской межпарламентской комиссии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 0 =