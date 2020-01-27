Володин призвал к развитию межпарламентских связей России и Ирана

"Через развитие межпарламентских связей мы должны сделать все необходимое для преодоления вызовов, с которыми сталкиваются наши страны", заявил спикер Госдумы.

"Форматы, которые мы реализуем, в том числе Конференция спикеров по региональному сотрудничеству и безопасности, Совещание спикеров стран Евразии, показывают свою эффективность. Большое значение мы придаем сотрудничеству в Каспийском регионе", указал Володин.

"В условиях, когда США в нарушение международных норм и правил торговли вводят в отношении наших стран односторонние санкции, требуют от европейских союзников прекратить реализацию взаимных проектов с Ираном и Россией, необходимо создавать условия, в том числе законодательные, для обеспечения стабильного товарооборота, защиты инвестиций", подчеркнул он.

В понедельник Володин прибыл с официальным визитом в Тегеран, где примет участие в работе 2-й российско-иранской межпарламентской комиссии.

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