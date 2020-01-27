27 янв. 2020 г., 16:50
Journalist ID: 2177
News Code: 83650508
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Россия не разделяет позицию ряда участников СВПД

Россия не разделяет позицию ряда участников СВПД

Москва, 27 января. ИРНА — Россия не разделяет позицию ряда участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе по запуску механизма разрешения споров в рамках сделки с Ираном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Это позиция ряда участников, она нам известна. Но мы её не разделяем совершенно", - сказал он журналистам.

Как отметил Рябков, Россия считает, что для того, чтобы механизм был активирован и начался отсчёт времени, необходимы определенные процедуры, которые не прописаны непосредственно в 36 параграфе СВПД.

Ранее в некоторых СМИ появились ссылки на мнение неких анонимных официальных лиц, обозначивших 15-дневный период, который отводится на нахождение решения в рамках споров.

Германия, Франция и Великобритания ранее объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.

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