Россия не разделяет позицию ряда участников СВПД

"Это позиция ряда участников, она нам известна. Но мы её не разделяем совершенно", - сказал он журналистам.
Как отметил Рябков, Россия считает, что для того, чтобы механизм был активирован и начался отсчёт времени, необходимы определенные процедуры, которые не прописаны непосредственно в 36 параграфе СВПД.
Ранее в некоторых СМИ появились ссылки на мнение неких анонимных официальных лиц, обозначивших 15-дневный период, который отводится на нахождение решения в рамках споров.
Германия, Франция и Великобритания ранее объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
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