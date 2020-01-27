Зариф: угроза Трампа уничтожить культурные и исторические объекты Ирана свидетельствует о культурном терроризме

Заявления министра иностранных дел Ирана являются ответом на угрозы Дональда Трампа, который недавно угрожал напасть на 52 историко-культурных объекта в Иране.

Мохаммад Джавад Зариф сегодня утром на совещании по сохранению культурного наследия народов мира в Национальной библиотеке страны сказал, что нападение на культурные ценности и наследие - это нападение на человечество, нападение на дух человечества и нападение на историю.

"Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия также обязывает все договаривающиеся государства воздерживаться от любых преднамеренных или прямых действий, которые прямо или косвенно повредили бы культурному и природному наследию, находящемуся на территории других государств-участников Конвенции", - отметил он.

Выступая на церемонии, официальный представитель МИД Аббас Мусави также подчеркнул, что "дипломатия Исламской Республики Иран основана на культурной и исторической идентичности. В отличие от некоторых моих друзей, я не был удивлен, когда Трамп пригрозил напасть на сайты и объекты в Иране, включая культурные и гражданские центры".

"Человек, который не видел ничего, кроме ночных клубов и денег, и не взаимодействовал ни с чем, кроме денег и некоторых незаконных предприятий, что понимает о культурных центрах либо исторической личности", - добаил он.

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