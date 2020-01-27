Использование Трампом персидского языка демонстрирует силу этого языка: чиновник

Голам Али Хаддад Адел сегодня на шестом собрании институтов, которые активно преподают персидский язык в мире, выражая историю персидского языка и ссылаясь на сокровища персидской литературы отметил, что "президент Трамп, когда пытался запугать другие страны региона и продать им больше оружия, сказал им, что если мы не поддержим вас, вы должны говорить на фарси через шесть недель".

Фонд Саади был основан в 2011 году для продвижения персидского языка и литературы за пределами Ирана.

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