27 янв. 2020 г., 14:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83650264
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Использование Трампом персидского языка демонстрирует силу этого языка: чиновник

Использование Трампом персидского языка демонстрирует силу этого языка: чиновник

Тегеран, 27 января, ИРНА – Глава фонда Саади Голам Али Хаддад Адел, ссылаясь на то, что президент США использовал персидский язык в Twitter, сказал, что это отражает силу персидского языка, а не показывает содержание его сообщения.

Голам Али Хаддад Адел сегодня на шестом собрании институтов, которые активно преподают персидский язык в мире, выражая историю персидского языка и ссылаясь на сокровища персидской литературы отметил, что "президент Трамп, когда пытался запугать другие страны региона и продать им больше оружия, сказал им, что если мы не поддержим вас, вы должны говорить на фарси через шесть недель".

Фонд Саади был основан в 2011 году для продвижения персидского языка и литературы за пределами Ирана.

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