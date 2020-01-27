27 янв. 2020 г., 14:15
Journalist ID: 2388
News Code: 83650259
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Китайцы должны иметь медицинскую карту для въезда в Иран

Китайцы должны иметь медицинскую карту для въезда в Иран

Тегеран, 27 января, ИРНА - Граждане Китая должны иметь медицинскую карту, чтобы въехать в Иран, сказал заместитель министра здравоохранения Ирана.

"Пограничный контроль осуществляется на основе научных принципов, направленных на предотвращение проникновения болезни, а сотрудники Министерства здравоохранения в аэропортах проводят проверку специальным оборудованием", - сказал он.

"До настоящего времени в Китае 2763 человека были поражены коронавирусом, 81 человек умер 4 и он обнаружен в других странах, включая США, Канаду, Францию, Саудовскую Аравию и Пакистан, и ожидается, что в Китае будет до 100 тыс. человек будут поражены", - добавил он.

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