С момента присутствия США выращивание наркотиков в Афганистане удвоилось

"Должностные лица в министерстве иностранных дел должны рассмотреть этот вопрос на международном уровне, а Организация Объединенных Наций должна отреагировать на влияние США в расширении производства наркотиков в Афганистане", - отметил он на встрече начальников наркополиции в понедельник.

"За последние десять месяцев в стране было обнаружено 700 тонн наркотиков, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавил он.

По его словам, одним из главных приоритетов полиции является борьба с бандами наркотиков, торговцами наркотиками и наркоманами.

За прошедший год в стране изъяли наркотические средства, в том числе 656 тонн опиума, 74 тонны гашиша, 18,1 тонны морфина, 13,5 тонны метамфетамина, 17,4 тонны героина.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Иран также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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